Відома актриса з екзотичною зовнішністю, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані з'явилася в національному одязі
Для нової фотосесії дівчина вибрала вишитий наряд, що складається з шортів і сорочки оранжевого кольору з пишними рукавами. Вишивка виконана синіми і червоними нитками і розміщена на рукавах і спереду наряду.
Яскравий колір вдало поєднувався зі шкірою Еліни Мбані, надаючи їй ще більш екзотичний вигляд.
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Красуня покрасувалася в різних позах на тлі українського прапора, а результатами фотосесію вона поділилася в шанувальниками на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Фанати обдарували її компліментами.
"Бомба",
"Гармата ракета",
"Яка краса", - пишуть в мережі.
До слова, актриса жіночого кварталу Еліна Мбані пологовий будинок з України. Вона народилася в місті Вінниця. Її батьки-приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.
Тому ще до участі в жіночому кварталі дівчину можна було побачити в шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Ліга сміху».
Про особисте життя ефектною красуні нічого не відомо.
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