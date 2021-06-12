Відома актриса з екзотичною зовнішністю, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані з'явилася в національному одязі

Для нової фотосесії дівчина вибрала вишитий наряд, що складається з шортів і сорочки оранжевого кольору з пишними рукавами. Вишивка виконана синіми і червоними нитками і розміщена на рукавах і спереду наряду.

Яскравий колір вдало поєднувався зі шкірою Еліни Мбані, надаючи їй ще більш екзотичний вигляд.

Красуня покрасувалася в різних позах на тлі українського прапора, а результатами фотосесію вона поділилася в шанувальниками на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Фанати обдарували її компліментами.

"Бомба",

"Гармата ракета",

"Яка краса", - пишуть в мережі.

До слова, актриса жіночого кварталу Еліна Мбані пологовий будинок з України. Вона народилася в місті Вінниця. Її батьки-приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.

Тому ще до участі в жіночому кварталі дівчину можна було побачити в шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Ліга сміху».

Про особисте життя ефектною красуні нічого не відомо.

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