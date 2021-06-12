Співачка Злата Огневич, яка стала наступною героїнею проєкту "Холостячка", засвітилася на зйомках гумористичного шоу "Жіночий квартал"

Як відомо, вже почалися роботи над "Холостячкою 2". Перший, найдовший ефір зі знайомством головної героїні з чоловіками, вже відзняли. 35-річна зірка при цьому встигає, судячи з усього, ще й бачитися з подругами.

Так, Огневич опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала, як проводить час в компанії красунь з "Жіночого кварталу", передає Politeka.net.

Злата з'явилася на кадрах в довгій білій сукні в чорний горошок. "Родзинкою" вбрання стало те, що воно було без бретелей, дозволивши публіці насолодитися красивою лінією шиї та плечей.

"Сьогодні йдуть зйомки "Жіночого кварталу". Я прийшла на репетицію, боже, така краса, у мене просто серце радіє! І мої прекрасні дівчата - справжні богині", - вигукнула дівчина, не стримавши емоцій.

Трохи пізніше Злата позувала разом із відомою актрисою-блондинкою Іриною Сопонару.

"Боже, одні богині навколо, що діється!", - резюмувала "Холостячка".

Раніше ми розповідали, Огневич в Instagram поділилася першими емоціями після знайомства з "нареченими" з "Холостячки". На зйомках першого ефіру співачка з'явилася в акуратній міні-сукні з мереживами.

"Ох і гарячий буде сезон 🔥 це найпрекрасніше літо!!!",- повідомила вона.

Правда, побачити шоу шанувальники зможуть лише восени.

"Відчуваю, буде заруба серед мужиків, така красуня 😍"; "Ура! Тримаю кулачки!"; "🤗Вже відчуваю як пече ❤️"; " ці навмисні еротичні пози, дивний одяг. Ну це ж не сцена, ти собі супутника життя шукаєш! Будь королевою, Злата", - відреагували в Мережі.

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