Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко заінтригувала незвичайною розвагою на українському курорті

45-річна зірка телеекранів, яку українці пам'ятають ще з часів "Проспорту", опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, розкривши мету приїзду до Одеси, передає Politeka.net.

Так, Марічка постала на фото в гірчичній сорочці й темних бриджах. Ведуча зайшла по щиколотки в море, обдарувавши публіку широкою посмішкою.

На іншому знімку Падалко показала свій номер, як учасниці напівмарафону.

"Одеса ️☀️🌧️ - цього разу не плавати, а бігати🏃", - підписала вона кадри.

Зазначимо, традиційний Міжнародний легкоатлетичний спортивно-масовий захід "6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021" пройде 13 червня.

Користувачі кинулися коментувати побачене та бажати Марічці успіхів у забігу:

"Клас)) як водичка?" - "холодна"

"Перемоги Вам, Марічка!!!"- "мене влаштує просто фініш🔥 спасибі!"

"Легких ніг, Марічка! Успішного фінішу! 🤗🏃🏃"

"Ласкаво просимо до Одеси! 🙌❤️"

"Бажаю успіху і витримки❤️"

Раніше ми розповідали, що Падалко напередодні поїздки в Одесу зробила собі щеплення від коронавірусу. Зірка поділилася з шанувальниками своїми відчуттями після вакцинації.

"Десь за дві години у мене почало горіти обличчя. Ось знаєте, таке, як перед простудним станом, коли тобі здається, що у тебе температура, але насправді у тебе горить обличчя, або коли ти нервуєш... Поки я доїхала додому, то все пройшло, нічого не було, ніякої температури, ніякої навіть ломоти, про яку попереджали", - розповіла ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко розкрила рецепт смачного десерту: "тане в роті...".

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