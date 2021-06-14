Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, вирушила на відпочинок в Лас-Вегас

Супермодель в 40 років може показати ідеальний стиль і бездоганну фігуру, якій заздрять мільйони жінок. Після народження дітей зірка не тільки змогла взяти вагу під контроль, але ще і дуже швидко схудла, чим вразила публіку.

Зараз роботу з модними агентствами Амбросіо не припиняє, періодично в профілі Instagram у неї з'являються досить вражаючі фото. Цього разу на звичайному кадрі Алессандра показала трендовий лук.

Відправившись в Лас-Вегас на відпочинок, супермодель собі ні в чому не відмовляє. У рожевій міні-сукні зірка з гордістю показала стрункі ніжки, позуючи перед ігровим автоматом:

"Чудова любов😍; Красиво Наслажд насолоджуєтеся?; Червона гаряча дівчина; найголовніша інтрига вечора💕; ти карколомна королева !!; Що ти там п'єш? Ти виглядаєш так шикарно, Ель ❤️; абсолютно приголомшливий образ!! 😍 ; Відчуваю себе щасливчиком; ти приголомшливо виглядаєш, рожевий твій улюблений колір ??» ,- пишуть у відповідь фанати.

Як видно, Алессандра стежить за собою і надітий собі поблажок. Як видно на нових кадрах для чергової фотосесії з колекцією нового одягу, виглядає знаменитість чудово. Особливо заворожує образ русалочки і кокетки в синьому бікіні.

"Літня романтика; так приголомшливо; бездоганність в простоті; Вауууу приголомшливий образ русалочки; чудово; створена для літа; чудово; приголомшливо; мрії-мрії, бути такою ж крутий; тут одна пишність Діви!!; королева любові; цукрова жінка; ти чудова", - пишуть під фото.

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