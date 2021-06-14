Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зіткнулася з несподіваною проблемою
Про це зірка розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Кар'єра Дорофєєвої стрімко розвивається. Нещодавно вона дала перший сольний концерт у Києві. Це було дуже важливою подією для артистки, однак, як виявилося, не все пішло за планом.
Так, за тиждень до старту шоу Дорофєєва підхопила ангіну, до того ж дали про себе знати проблеми зі зв'язками.
"Саме перед виходом у мене були і уколи, і заливки, і ще три дні тому мені було дуже важко співати. Тому переживала за те, щоб заспівати добре. Через хворобу я випала на 5 днів, а це дуже багато перед концертом, у мене була температура, я вчила танці по відео вдома, обережно", — розповіла співачка.
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Також Дорофєєва розповіла, що дуже схудла перед першим сольником. За її словами, вона завжди худне перед важливими подіями на кілька кіло. Так, Дорофєєва скинула вагу перед власним весіллям з Володимиром Дантесом і прощальним концертом групи "Время и Стекло" в Києві.
Зараз Дорофєєва активно займається своєю кар'єрою. Так, 11 червня екс-солістка "Время и Стекло «випустила новий кліп на пісню»Почему". Артистка зізналася, що композиція присвячена емоціям після розставання.
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