Актриса Ксенія Мішина показала свій ранок після відпочинку в Українських Карпатах
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка разом з коханим Олександром Еллертом відпочивала в Українських Карпатах, але, схоже, відпустка закінчилася, і вона повернулася до роботи. У своїх сторіс зірка опублікувала миле відео, на якому показала себе в стильному образі і повідомила, що почалися робочі будні.
На кадрах видно, що Ксенія стоїть в гримерці і знімає себе в дзеркало, крутячись перед ним і показуючи себе майже в повний зріст. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній чорна блузка цікавого фасону і вузька бежева спідниця, яка ідеально села по фігурі, підкреслюючи всі достоїнства. Волосся актриси зібране у високий хвіст, а на обличчі легкий макіяж.
"Доброго ранку", - підписала сторіс Мішина. А в ролику розповіла, що повернулася до роботи: "Так, ну що? Робочі будні почалися. Маришичка Моя готова, зараз піде підкорювати Всесвіт. Отак".
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Трагедія на українській трасі, з'явилися перші фото: "За кермом був 13-річний"
"Тягнув хвору дитину в парк": одесити влаштували самосуд над чоловіком, фото негідника
Спливла нова інформація про зниклого офіцера з Одеси: "Міг бути шпигуном"
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
Відзначимо, що і Ксенія, і її коханий активно показували у своїх соцмережах свій відпочинок в Карпатах. Так, актриса відвідала заняття з йоги, і разом з Олександром вони вчилися стояти на цвяхах, і багато гуляли, насолоджуючись гірськими пейзажами.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "Обожнюю".
Як повідомляла Politeka, Мішина здивувала змінами в зовнішності, "Холостячку" не впізнати: "Ніби Надя Дорофєєва".
Також Politeka писала, Ксенія Мішина у фартусі "Майстер Шеф" заліпила ляпас Хіменес-Браво: "Бідний Ектор".