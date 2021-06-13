Актриса Ксенія Мішина показала свій ранок після відпочинку в Українських Карпатах

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка разом з коханим Олександром Еллертом відпочивала в Українських Карпатах, але, схоже, відпустка закінчилася, і вона повернулася до роботи. У своїх сторіс зірка опублікувала миле відео, на якому показала себе в стильному образі і повідомила, що почалися робочі будні.

На кадрах видно, що Ксенія стоїть в гримерці і знімає себе в дзеркало, крутячись перед ним і показуючи себе майже в повний зріст. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній чорна блузка цікавого фасону і вузька бежева спідниця, яка ідеально села по фігурі, підкреслюючи всі достоїнства. Волосся актриси зібране у високий хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

"Доброго ранку", - підписала сторіс Мішина. А в ролику розповіла, що повернулася до роботи: "Так, ну що? Робочі будні почалися. Маришичка Моя готова, зараз піде підкорювати Всесвіт. Отак".

Відзначимо, що і Ксенія, і її коханий активно показували у своїх соцмережах свій відпочинок в Карпатах. Так, актриса відвідала заняття з йоги, і разом з Олександром вони вчилися стояти на цвяхах, і багато гуляли, насолоджуючись гірськими пейзажами.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "Обожнюю".

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