Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво заінтригував українців

Як передає Politeka.net, нові фото він показав на своїй сторінці в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво розповів про старт нового сезону шоу, пообіцявши, що там буде на що подивитися.

"Початок нової історії "Майстер шеф". Після першого знімального дня можу з упевненістю сказати, що сезон буде видовищним 🚀 з новими випробуваннями і талановитими, цікавими учасниками", - написав він.

Фолловери Ектора діляться своїми враженнями в коментарях.

"Думаю, що набагато цікавіше було б якщо б запросили всіх фіналістів попередніх сезонів МШ і вони між собою змагалися. Було б набагато цікавіше і приємніше дивитися. А цей сезон взагалі не заходить«, " а мені якраз цей сезон увійшов. 👏 Хочеться і на звичайних людей (селебріті) подивитися, а не тільки як профі готують. Полякова вчора була 🔥. Даша відкрилася з іншого боку. А за Аліну прикро», «чекаємо з нетерпінням», "Вау, Ектор", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, нещодавно на екрани вийшло шоу "МастерШеф селебріті", в якому за перемогу борються українські зірки. Команди борються за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку.

У першому випуску воювали команди зіркових блондинок і брюнеток. Оля Полякова, TAYANNA і Аліна Гросу наділи червоні Фартухи. За синю команду грали Даша Астаф'єва, Оля Цибульська та Надія Мейхер.

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