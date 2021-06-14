Телеведучий Григорій Решетник показав незвичайне фото в красивій локації

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує в красивій квітковій локації.

На новому знімку Григорій з'явився в стильному образі - він стоїть в квітковій фотозоні в модному чорному костюмі з голочки з білосніжною сорочкою і чорним метеликом. Доповнюють образ лаковані темні черевики і незмінна промениста посмішка. Решетник не підписав свою фотографію, але з хештегів можна здогадатися, що телеведучий побував на весіллі.

Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зоряного красеня, засинаючи його компліментами в коментарях до публікації. "Григорій, ви як завжди красунчик. Так тримати. Дивлячись на вас, хочеться чоловіка в костюм нарядити. Таке легке святковий настрій навіюєте", "найулюбленіший ведучий", "Гриша, ви красунчик, як завжди, виглядаєте супер!", "Фото супер", "Який же ви красень", "Наш Гриша", "Кличте мене просто Бонд, Джеймс Бонд!", "Який гарний", "Красунчик, як завжди", "Класний", - пишуть захоплені шанувальники.

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