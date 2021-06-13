Відома співачка Наташа Корольова показала яскраве фото з сином від Тарзана

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Наташа Корольова, яка понад 20 років перебуває у шлюбі з популярний стриптизером Тарзаном, часто радує публіку яскравим публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка виклала в мережу незвичайне фото з дорослим сином Архипом, на якому вони зображені на червоній доріжці "Муз-ТВ" в парку.

На новому знімку Наташа з'явилася в моложавому образі, видно, що вона сильно схудла останнім часом. На ній світлі лосини і блакитний топ, поверх якого вона накинула стильну сорочку оверсайз, доповнивши образ білосніжними кросами і прикрасами. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Син співачки і стриптизера з'явився з матір'ю в синьому спортивному костюмі з білою футболкою.

У підписі до фотографії Королева написала: "Наш творчий тандем з Архипом @grek_grex, як ведучих муз чарту на каналі @muztv виявився дуже рейтинговим! Спасибі глядач, що з величезної кількості програм ви вибираєте вдалий чарт!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки з сином. "Наташка! Ти найкраща з усіх співачок 80-90! Ось реально!", "Дайте йому псевдонім. Архип ну стрьомно", "Красива, молода, стильна мама", "Красуня, Наташа! Ну просто цукерка!", "Наташа як дівчинка! Відмінно виглядаєте", "Син - це копія тато", "Милі, дуже милі!",- пишуть фанати.

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