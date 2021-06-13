Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка називає себе DJ NANA, показала свіжі фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на гастролі, і тепер показала кілька чарівних кадрів зі Львова.

На нових знімках Настя відображена в цікавій локації. На прогулянку зіркова красуня вийшла в стильному образі - на ній довге чорне плаття на тонких бретельках, поверх якого вона накинула вільну темну сорочку. Цей наряд підкреслив спокусливі форми і пишне декольте красуні. Її волосся зібране у високий пучок, а на обличчі легкий макіяж і модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Кумейко написала:"гастролі з перевіркою на міцність". Користувачі тут же почали активно обговорювати її новий образ, засинаючи фото компліментами в коментарях. "Сукня супер, що за бренд", "Хороша архітектура", "Вогонь", "Красуня", "Шикарна тітка", "Яка ви красива", - пишуть захоплені фанати.

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