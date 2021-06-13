Відома українська співачка Джамала подякувала шанувальникам за гарний вечір

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, а також акторкою. Красуня кілька років тому навіть перемогла на конкурсі "Євробачення", де презентувала пісню "1944". Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.

Цього разу Джамала опублікувала фото і відео з учорашнього концерту, на яких позувала у блискучому сценічному костюмі ніжно рожевого кольору. Довге волосся зірки розпущене по плечах, а на обличчі ефектний макіяж.

"Класно провели вчора час ⚡️⚡️⚡️🤪", - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків і написали приємні коментарі:

"Така красива", " Ви красуня.😍😍😍❤️❤️❤️🌹🌹🌹 ", "Спасибі, спасибі! Спасибі за прекрасний вечір!!! ", " 🔥 богиня ", "

Яка ж Ви гарна 😍 😍 😍 ", "Вчора було круто 🔥 🔥 🔥 ".

Нещодавно Джамала опублікувала селфі, на яких позувала серед своїх фанатів на концерті. Фото ввечері у світісофітів виглядають недосконалими, але Джамала все одно їх опублікувала, як важливі і дорогі серцю.

Повідомлялося, що українська співачка Джамала розчулила шанувальників новим сімейним фото.

На фото Джамала стоїть в саду на тлі квітучих каштанів, тримаючи за руку старшого синочка Еміра-Рахмана.

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