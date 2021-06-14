Відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів видом у білій піжамі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій приписують тривалий роман з молдавським артистом Даном Баланом, часто радує фанатів яскравими фото і Відео зі свого життя в соцмережі Instagram. А нещодавно у фан-акаунті, присвяченому зірці, з'явилося незвичайне світле фото, на якому артистку можна побачити в домашньому образі в спальні.

Як видно, на новому знімку Тіна відображена у своїй світлій просторій спальні, вона вмостилася на ліжку в позі лотоса серед білих простирадл і весело посміхається фотографу. Перед камерою співачка з'явилася в зручній Білій піжамі, яка ідеально лягла по фігурі, приховуючи зайве і підкреслюючи потрібне. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до фотографії Кароль говориться: "Ліжко Tina Karol and Home ME — це про любов до себе. Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю. Тому я вибираю ліжко з натурального бамбука і шовку". Користувачі почали коментувати нове фото зірки. "Ох, як же я ставлюся до цього тіла, ніжно і ніжно", "Красуня", "Така мила", "Дуже красива і світла", "Ніжна... Світлий...", "Моя любов".

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