Українська співачка MARUV показала спекотне фото в латексному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Співачка не тільки займається музикою, але і володіє білизняним брендом, так що час від часу в її мікроблозі з'являються публікації, на яких вона показує свою розкішну білизну. Так і цього разу дівчина опублікувала фото, на якому з'явилася в сміливому комплекті, який насправді купальник.

Як видно, на новому знімку MARUV позує на темному тлі в зухвалому образі. Перед камерою вона з'явилася в чорному латексному комплекті з рукавичками вище ліктя. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і пружні принади епатажної зірки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж, в руці вона тримає щось схоже на пістолет.

У підписі до фотографії Анна написала: "Всі дівчата з іншої галактики. Літня кампанія для @maruv_wear. Купальник Uhura з колекції "Star Track" скоро у продажу". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Неземна", "Неземна богиня. Фото шикарне Чудо, не можу відірвати очей", "Вау, красуня, бомба, вогонь, крута", "Боже, яка красива", "Яка магічна краса", "Космічна", "Просто магічна краса", "Просто вогонь", - пишуть в коментарях до фото.

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