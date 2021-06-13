Відома актриса і модель Моніка Беллуччі завжди мала привабливу зовнішністю навіть без всяких дієт

Зараз зірка не так часто показує нові кадри, незважаючи на те, що працювати з фотографами і зніматися в нових фільмах вона як і раніше продовжує. Зірка вважає за краще показувати тільки самі яскраві фото або кадри з незвичайними образами.

Фанати ж з радістю згадують кращі наряди Моніки, яка прославилася завдяки яскравій зовнішності і темпераметной грі у фільмах. Не так давно шанувальники поділилися пікантним ардивним знімком з Беллуччі.

Позуючи в ніжно-бірюзовій сукні на тонких бретельках, зірка перевершила саму себе. Їй достатньо було нахилитися, щоб захопити всю увагу відкритим декольте:

"Шикарна Беллуччі; Оу, чи не занадто хот🔥; Моніка Беллуччі дуже симпатична жінка. Вона сама, найкраща актриса в світі .....! 💋 ; Grazie Amore Mio; ідеальна; що за пишність; я люблю цю картинку😍; ідеальна супер-красива жнщина!; вона така прекрасна, що сліпить; чудово❤️», - пишуть в мережі.

Ми також писали, що ні в молодості, ні тепер, в 56-років зірка не стала дотримуватися дієти, щоб скинути вагу і відповідати стандартним параметрам. Більш того, Беллуччі завжди зазначає, що ненавидить дієти і любить смачно поїсти.

Успіх таких простих, але стильних фото артистки полягає в її чарівності бути собою. Темні кучеряві локони, акуратний профіль і мінімум макіяжу роблять її привабливою в будь-якому віці. Чорний атласний боді на тонких лямках вигідно надав зірці чарівний вигляд.

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