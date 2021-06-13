Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала незвичайне відео і звернулася до своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала провокативне відео зі своєї фотосесії, а в підписі до нього надихнула українок на зміни.

У чорно-білому ролику, який показала Анна, її можна побачити в різних досить пікантних образах. Всі наряди, які приміряла дівчина, відмінно підкреслили її витончені форми і пишне декольте. Красуня змінювала пози і навіть локації, але все це знімалося, схоже, в одній фотостудії.

У підписі до публікації Богдан звернулася до своїх шанувальників. "Ми самі робимо своє життя. Ризику! Інакше твоє життя - це не життя, а лише існування! Плювати на думку інших! Люди засуджували і будуть засуджувати, чого б ти не домігся і що б не робив! Так який сенс паритися? Думай про майбутнє! Візуалізувати. Це буде мотивувати тебе на дії! Не озирайся на минуле! Прийми всі життєві ситуації як урок і йти далі з високо піднятою головою. Цінуй мить! Бери з нього максимум! Заряджайся! Навіщо чекати судного дня, якщо можна почати дійсно жити прямо зараз?",- написала Анна.

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