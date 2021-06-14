Українська співачка Оля Полякова задала спеку на концерті, від фото не втримався навіть телерадіоведучий Слава Дьомін

Після того, як карантинні обмеження нарешті спали, зірки поспішили організувати цілі тури з концертами, яких так довго чекали. Полякова не стала обмежувати себе і влаштувала феєричне шоу в стилі «королеви ночі».

На виступі довгонога блондинка з'явилася в короткій срібній сукні з безліччю намистин. Довге розпущене волосся, яскравий макіяж, безліч деталей в образі і тонкі шпильки створили справжній образ фатальної Діви, яку намагається показати Полякова в бездоганному вигляді.

Телеведучий Слава Дьомін, присутній на концерті, вирішив також поділитися кадрами з виступу знаменитості. Не обійшлося і без невдалих дублів. Щоб розвеселити аудиторію, Дьомін показав незручні фото:

"Далі добірка "кращих" фоток Полякової. Якщо протягом доби не буде нових сторіс, знайте! Полякова мене знайшла і вивезе в ліс» - віджартувався чоловік.

Також напередодні виходу шоу, Оля Полякова вирішила показати, якими процедурами краси вона користується.

"Не козячими вершками єдиними", - повідомила співачка в підписі до знімка, на якому вона лежить в кушетці фахівця. Після Полякова зайнялася своїм манікюром і захопилася своєю зовнішністю після візиту до фахівців.

"Ну яке ж прекрасне обличчя після процедур, просто диво", - сказала на відео задоволена артистка.

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