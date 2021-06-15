Український співак Олег Винник з'явився в компанії стрункої брюнетки

Артист не поширюється про своє особисте життя, повідомляє Politeka.net. За словами Винника, Професія співака зобов'язує ділитися творчістю, а особисте має завжди залишатися при собі.

Проте в мережі вже давно ходять чутки, що співак одружений на своїй бек-вокалістці Таїсії Сватко (Таюне) і у подружжя навіть нібито є син. Поки співак ніяк не коментує дану інформацію, а в мережі раз у раз з'являються нові чутки.

Цього разу Олега Винника зняли на вулиці в обіймах таємничої брюнетки, яка притулилася до щоки співака. У мережі дівчину назвали фанаткою, "яка змогла", проте не виключено, що знімок простий фотошоп.

"Дивна все-таки річ - інтуїція, і відмахнутися від неї не можна, і пояснити неможливо. 🤍 🤍 🤍 ",- написала дівчина.

За день публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі мережі навіть заговорили жартома про весілля.

"Таааа ти шооо😍 🥵 шикарні!!!", "Нервово чекаю весілля...😍 🥰 😏 ", "Аромат моєї мрії❤️", " ось це пощастило, пощастило !!!😍 ", "Вітаю звичайно, але не від щирого серця", " тільки, ось мовчати ми не вміємо?", "Пупси 😻", " мої улюблені куми🤍", " Фанатка яка змогла!🙏 🏻 ❤ ️ ", "Коли весілля?", "чекаємо запрошення...!😡 😂 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Олег Винник користується великою популярністю, особливо його творчість обожнюють жінки, яких прозвали "вовчицями".

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