Співак і колишній тренер шоу "Голосу країни" Дан Балан здивував зовнішністю
42-річний Дан Балан отримав величезну популярність в Україні особливо після суддівства на відомому шоу і вдалих дуетів, повідомляє Politeka.net. Шанувальники таланту співака створюють фан-сторінки, на яких публікують його свіжі та архівні фото.
В одній з таких груп Дан здивував зовнішністю на новому кадрі.
На фото співак позував на газоні з хвилястим волоссям, і з посивілою щетиною. Темні окуляри прикрили його очі.
"Завжди на стилі", - написали автори поста.
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Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"😍 😍 😍 😍 😍 , красунчик наш...", "Стиляга", " Супер😍 😍 😍", " Круто!❤ ️ ", "дуже серйозне фото...👀", "❤️😍😍😍😍👏👏", "Красень,, де Тиночка картиночка?", "Талантище", "Красунчик", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, довгий час в мережі ходили чутки про роман співачки Тіні Кароль і Дана Балана. Обидва артисти підігрівали чутки, роблячи один одному двозначні посили на камеру.
Не так давно артист прокоментував чутки про любовні стосунки з артисткою. Так, за словами виконавця, між ним і українською зіркою всього лише дружба, а на ефірах "Голосу" вони проявляли один до одного щиру симпатію. Більше нічого не було, а люди самі придумали історію кохання і вирішили, що між співаками роман.
За словами Дана, Володимир Завадюк підштовхував їх з Тіною Кароль до роману, щоб підняти рейтинги "Голосу країни", але обидва не стали грати, і між ними дійсно виникла симпатія.
Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"
А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."
Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.