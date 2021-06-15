Співак і колишній тренер шоу "Голосу країни" Дан Балан здивував зовнішністю

42-річний Дан Балан отримав величезну популярність в Україні особливо після суддівства на відомому шоу і вдалих дуетів, повідомляє Politeka.net. Шанувальники таланту співака створюють фан-сторінки, на яких публікують його свіжі та архівні фото.

В одній з таких груп Дан здивував зовнішністю на новому кадрі.

На фото співак позував на газоні з хвилястим волоссям, і з посивілою щетиною. Темні окуляри прикрили його очі.

"Завжди на стилі", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"😍 😍 😍 😍 😍 , красунчик наш...", "Стиляга", " Супер😍 😍 😍", " Круто!❤ ️ ", "дуже серйозне фото...👀", "❤️😍😍😍😍👏👏", "Красень,, де Тиночка картиночка?", "Талантище", "Красунчик", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, довгий час в мережі ходили чутки про роман співачки Тіні Кароль і Дана Балана. Обидва артисти підігрівали чутки, роблячи один одному двозначні посили на камеру.

Не так давно артист прокоментував чутки про любовні стосунки з артисткою. Так, за словами виконавця, між ним і українською зіркою всього лише дружба, а на ефірах "Голосу" вони проявляли один до одного щиру симпатію. Більше нічого не було, а люди самі придумали історію кохання і вирішили, що між співаками роман.

За словами Дана, Володимир Завадюк підштовхував їх з Тіною Кароль до роману, щоб підняти рейтинги "Голосу країни", але обидва не стали грати, і між ними дійсно виникла симпатія.

Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"

А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.