Тарас Цимбалюк, "Холостяк" Іраклі Макацарія, Олег Винник та інші відомі українці показали свої м'язи

Як пише Politeka.net, "Зірковий шлях" вирішив визначити, хто з українських красенів самий м'язистий. На сторінці програми в Instagram були опубліковані фото Олега Винника, Тараса Цимбалюка, Андрія Ярмоленка, Віталія Козловського, Станіслава Боклана, Влада Ями, Даніеля Салема, Іраклі Макацарії та Жені Кота.

"Найвідоміші українські секс-символи. Гортайте журнал" Зірковий шлях", хто вам фаворит?"- було написано під кадрами.

Фанати відразу кинулися ставити лайки і вибирати свого улюбленця:

"Тарас Цимбалюк", "Женя і мій чоловік", "Іраклі Макацарія"," Красунчик Олег", " Ахаха, насмішили, які вони символи?"," З цих чоловіків-Ярмоленко і кіт. І ще є кого додати"," з усіх вогняних - Салем і Іраклі"," Володимир Остапчук, Дан Балан"," Боклан і Салем","ніхто, на жаль", "не смішіть народ стільки"

Повідомлялося, що зірка" кріпак "і" Спіймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк обрадував фанатів.

"Кріпосна-3 восени на СТБ!",- написав актор, підкріпивши кадром з серіалу.

На фото Тарас постав в образі свого героя Назара. Артист був зарослим - з бородою і довгим чубчиком. На обличчі у нього був шрам, а погляд якимось пронизливо злим.

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