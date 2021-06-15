Відома журналістка розповіла цікавий факт про колишню учасницю гурту "ВІА Гра" та переможницю шоу "Танці з зірками" Санті Дімопулос

Журналістка передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Аліна Доротюк за родом своєї діяльності бере інтерв'ю у різних зірок.

Зараз журналістка зайнялася власним проектом на Ютуб, в якому хоче розкривати особистості зірок більш розгорнуто, адже в ефір на ТБ виходить лише маленька частина матеріалу, передає КП Україна.

Телеведуча вирішила сама дати інтерв'ю, згадавши про зірок, з якими доводилося працювати. Зокрема, Доротюк звернулася до Санти Дімопулос. За словами зірки, менеджер артистки попросив 5 тисяч євро за інтерв'ю.

"Санто, якщо ви читаєте це інтерв'ю, хочу до вас звернутися: "Чому ваш менеджер просить за інтерв'ю 5000 євро?". Камон, Фреймут просить всього 3000 (сміється). Менеджер футболіста Олександра Алієва суму не називав, але запитав у мене: "А яка у нас вигода від цього інтерв'ю?". Я відповіла, що ми грошей за інтерв'ю не платимо", - повідомила Аліна.

Нагадаємо, днями Дімопулос розповіла про свій відпочинок в Греції, який залишив не тільки приємні враження. За словами красуні, у неї зайняло чотири дні те, що вона може зробити за день, адже у неї не вийшло те, що планувала:

"В цілому, враження розмиті. Я не бачила вечірнє і нічне місто, але вдень дуже брудно, якось незатишно і, як кажуть місцеві, не скрізь безпечно. Зате від'їжджаючи від центру краса 💔

Мрію об'їздити грецькі острови! Хто зі мною?😜".

Нагадаємо, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

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