Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко публічно розповіла про своє перше побачення

Дівчина стала популярним блогером після фіналу "Холостяка" і тепер активно веде профіль, дивуючи кадрами з особистого життя. Не обходиться і без цікавих заяв. Цього разу Юлія в подробицях розповіла про своє перше побачення після того, як пережила хворобливий розрив з Михайлом Заливако, з яким на шоу так і не змогла домогтися взаємності.

"Трохи про моє побачення. Ми були в шалено красивому кафе, місце вибирав він. Коли я прийшла, він вже чекав мене з квітами біля входу. Виглядав він просто "Вау", ну прямо все добре: і зачіска, і аромат, і стиль одягу. Ми їли, пили каву, базікали і багато сміялися.

Містер Х дуже уважний. Все було чудово, але іноді хвилювання накривало мене з головою. Я навіть почала переживати і чекати підступ. Хіба може бути так прекрасно? Хто-небудь, поясніть це явище. Не знаю, що буде далі, варто мені переживати чи ні, але на друге побачення я погодилася...» - пише дівчина.

Фанати відразу висловили свої емоції:

"Все чудово. Тільки не потрібно розповідати про це в Інстаграмме. Нехай все складеться найкращим чином; не переживай, все буде добре; досить думати про підступи про зради. Ти ж сама прогнозуєш своє життя своїми думками!; Юлічко, все буде добре і не чекай підступу ... Ти гідна кращого; Правильно "Містер Х"; перший етап відносин-закоханість»

Після фіналу проекту дівчина намагається підвищити свою популярність, почавши активно вести блог в Instagram і рекламуючи свою роботу. При цьому Юлія встигає влаштовувати фотосесії. Схоже, після "Холостяка «прізвисько» зайчика" їй дуже навіть сподобалося і дівчина навіть випустила футболки з оригінальним принтом.

Трохи раніше Бельченко поділилася серією кадрів з новим образом. На представлених фото Юлія позувала в модній білій сукні і з ... зайчиком на руках. Білосніжний пухнастий звір став компаньйоном Юлії в новій фотосесії, яка розчулила мережу і викликала бурю з хвалебних коментарів в мережі.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поряд з Ганною Богдан.

А ще Politeka писала, що екс-фаворитка "Холостяка" Юлія Зайка в кольорах замість одягу показала нову себе.

Також Politeka повідомляла, що змарніла на" Холостяку " Зайка ефектно з'явилася перед Заливако на пост-шоу.