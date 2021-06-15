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Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка "школи", заінтригувала, показавши вагітний животик

Ірина Кудашова стала відомим блогером після зйомок у серіалі"Школа". Красуня активно розвиває свій профіль в Instagram, захоплюючи фанатів цікавим контентом. За дівчиною стежать сотні українців і Ірина намагається не розчаровувати шанувальників.

У новому після Кудашова показала фото з обручкою і вагітний животик, пише Politeka.net.

"Не можу більше приховувати. Приймаю привітання", - написала вона.

Знімки викликали справжній ажіотаж. Однак не всі повірили, що Ірріна вийшла заміж і вже чекає дитину.

"Вітаю!", "У сторіс живота немає, а тут – є", "ти вийшла заміж?(ну це я зрозуміла) ти вагітна??", "Вітаю легких пологів", "Ммм, ніколи не приставляв тобі матусею", "ти будеш хорошою мамою", "а коли встигла заміж вийти і завагітніти?", "Якщо це правда то вітаю❤ а якщо жарт, то дуже тупий, примітивний. На жаль, не всі розуміють, що жарти на тему вагітності дуже недоречні", "у когось нова роль", «крутий хайп", - пишуть у коментарях.

Але актриса не стала довго тягнути інтригу і розповіла все, як є. Вона зізналася, що знімається в такому вигляді для нового проекту.

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