Відома співачка Тіна Кароль буває дуже різною на сцені, вдома і під час роботи з підлеглими працівниками

У повсякденності Тіна відрізняється від того образу, який показує на сцені. Шанувальники часто помічають, що в робочих моментах зірка дуже сувора і організована, тому колегам і підлеглим поблажок не дає.

На одному з відео під час роботи видно, як зірка злегка відчитала запізнилася на півгодини дівчину, а також говорила з нею з незадоволеним виразом обличчя. Строгий образ Тіни здивував шанувальників, адже зазвичай вона показує тільки посмішку і сміється перед камерами.

"Мені іноді шкода Олю😭 😂 💔" - повідомляється під роликом на фан-акаунті.

Фанати відреагували:

"Тіна жінка Бос 😂❤️; бідна😂; я в ролі начальника; що вона їй говорить?? Не чути; що вона говорить?) Після роботи...».

Раніше на фан-акаунті, присвяченому зірці, з'явилося незвичайне світле фото, на якому артистку можна побачити в домашньому образі в спальні. Як видно, на новому знімку Тіна відображена у своїй світлій просторій спальні, вона вмостилася на ліжку в позі лотоса серед білих простирадл і весело посміхається фотографу.

Перед камерою співачка з'явилася в зручній Білій піжамі, яка ідеально лягла по фігурі, приховуючи зайве і підкреслюючи потрібне. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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