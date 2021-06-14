Співачка Міла Нітіч, яка брала участь в "Голосі країни 11" в команді Тіни Кароль, розповіла, якою людиною був хореограф Григорій Чапкіс

Як відомо, Григорій Чапкіс помер у Києві пізно ввечері 13 червня. В останні дні поруч з ним була його дружина Міла і дочка Лілія.

Раніше син Чапкіса Грег розповів, що батько помер через старість. "92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав він.

Міла Нітіч, яка знала легендарного хореографа, підлилася зворушливим спогадом нім у себе в сторіс.

"Сьогодні вночі померла легендарна, на мій погляд, людина. Я думаю, що в Україні немає людини навіть серед молодого покоління, яка б не чула імені Григорій Чапкіс. Григорія Миколайовича я знала особисто. Це для мене людина, яка творила культурну історію України. Він не слідував трендам, він їх сам створював. Завжди дуже усміхнений. Завжди з дуже тонким і класним почуттям гумору. З легким підходом до життя. Ось як він круто танцював, так він круто прожив своє життя. Я хочу, щоб всім нам він запам'ятався таким класним. Яким він насправді був. Світла пам'ять вам. Григорій Миколайович. Без вас цей світ став тьмянішим", сказала Нітіч.

Нагадаємо, внучка Чапкіса показала останнє фото з дідусем:"виглядають щасливими".

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