Відома українська співачка Надя Дорофєєва засвітилася разом з ведучим "Голосу країни" Славою Дьоміним

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є радіоведучим Люкс.ФМ і активно веде свою сторінку в Instagram. Зірка також став телеведучим на популярному шоу "Голос країни".

Цього разу Слава вирішив в Instagram показати, як розважається з іншою українською зіркою - Надею Дорофєєвою. На фото дівчина залізла на стіл, ставши на карачки і розвернувшись п'ятою точкою до камери. На другому фото дівчина вже присіла навпочіпки, перебуваючи поруч з Дьоміним. На останньому ролику Надя сиділа на стільці, поки Слава танцював перед красунею. Через деякий час Дорофєєва теж пустилася в танок.

"Знайомтеся! Це Надя!

Гортай і побачиш наш запаморочливий танець, який запам'ятається тобі на все життя", - написав Слава в Instagram.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Слава, я давно вам писала вже, що пора на танці з зірками, ось і хореограф дозрів в особі Наді", "Слава, Діма Комаров нервово курить в сторонці в порівнянні з вашими танцями", "Ну Надя дає", "Жесть".

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