Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, потрясла пластикою поруч зі своїм колегою

Популярна артистка зараз активно займається розвитком своєї сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. Завдяки своєму голосу, харизмі та іншим талантам Мішель стала для деяких справжнім кумиром.

У своєму Instagram співачка опублікувала відео, на якому вона пластично рухалася, ворушачи стегнами на сцені поруч з українським репером T-Fest. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Мішель разом з виконавцем заспівала пісню "PAPI".

"йай🔥 Охххений концерт! Я давно так не кайфувала, не танцювала, не співала! @t_fest і команда - хлопці, ви круті☺ це було по справжньому потужноооо!!!

PS: нарешті ми заспівали PAPI разом відразу з аеропорту на майданчик, імпровізація повна! просто такі як ми є, просто так як відчували! 🔥 ",- написали користувачі мережі.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Моя крошкаааа 🔥🔥🔥 разрывос", "Просто кращі", "🔥Hothothooot!", "Розрив🔥🔥", "Атмосфера😍", "Ви неймовірні 😍😍😍 підспівувала вам з натовпом", "Єєєє який кайф", "Mishelle ти супер найкраща 🔥🔥🔥🔥💝💋💕💕💕💕💕💕💕😊💕💋💋💋😍😍😍😍😍", "Супер", "Тільки прилетіла і відразу увірвалася в движ😃", "Хочемо ще дуету з @t_fest ❤️🔥🔥", "Це було дуууже люто🔥 @mishvirmish @t_fest ви кращі❤️", - написали користувачі мережі.

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