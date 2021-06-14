Відомий український співак Олег Винник показав, як проводить дозвілля

Як пише Politela.net, Олег Винник є дуже популярним українським виконавцем. Красунчик активно виступає і радує фанаток своєю творчістю. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де ділиться цікавими кадрами.

Цього разу Олег опублікував кілька фото, на яких грає в шахи зі своїм другом. Винник в толстовці і штанях сидів на дивані, думаючи над наступним ходом. На іншому знімку співак вже лежав на шахівниці, а на наступних фото - здався з другом у білій футболці.

"Кажуть, що життя, як шахи ... Все залежить від того, який крок ти зробиш ...

А взагалі важливо вміти грати в шахи, щоб бути успішним? У всякому разі не завадить", - написав Олег Винник.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У шашки граю, а в шахи так і не навчилася, але у мене все попереду, мені ж тільки 58", "Шахи - дуже добре розвивають мислення. Це ж стратегія, тактика", " життя-це щомиті вибір.Як ефект метелика. І шахи непогано це відображають. А ви добре в них граєте, Олег Анатолійович?", "Шахи-це багато в чому модель життя. Шахіст під час партії постійно вирішує проблему вибору. Вибору рішення", "Які тут шахи,Олеже? Коли бачиш таку красу!!! Офігенні фотки.... P.S Окремову - медаль за таку роботу!".

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