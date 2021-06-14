Вся Україна сумує за легендарним хореографом і суддею з "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом. Співачка Наталія Могилевська не стримала емоцій

Як відомо, Григорія Миколайовича не стало 13 червня. За словами його єдиного сина Грега, який емігрував з матір'ю до США, причиною смерті танцюриста стала старість і "відмова всього". Чапкіс до останнього брав активну участь у житті українського шоубізу, знімався в шоу, давав інтерв'ю і відвідував вечірки. Поки взимку минулого року не потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Надалі артист ще два рази потрапляв до лікарні, в останній раз у нього почали відмовляти ноги.

Українці, як і колеги Чапкіса, сумують за ним. Так, Наталія Могилевська, що кілька разів брала участь у "Танцях з зірками", опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram рідкісні кадри з Григорієм Миколайовичем, зроблені рік тому під час святкування її дня народження, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Тоді хореограф почав вчити танцювати саму Наталію та її гостей, включаючи співачок Олю Полякову і Камалію, а також балерину Катерину Кухар.

"Подивіться уважно, цій людині - 90! Минулого року, на моєму дні народженні, він танцював найдовше! Він вчив нас, молоденьких дівчаток, танцювати і ми за ним не встигали @polyakovamusic @ekaterinakukhar_official @kamaliyaofficial @monritta @aleftinapopova @lianalinali @masha.mo.official #григорийчапкис #навсегдавмоемсердце", - емоційно підписала кадри Могилевська.

"Так! У цьому весь Григорій Миколайович! Коли всі втомлювалися, він говорив, що в ансамблі Вірського вони тільки 3 години відпрацьовували уклін. Ось це Школа. Ось це ставлення до танцю 👏👏👏 Браво, маестро!"; "Сумно, що такі люди йдуть.😢😢"; "Розкішно виглядає, рухається пластично. Вічна пам'ять!"; "Ми будемо за ним сумувати 😢", - відгукнулися користувачі в коментарях.

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