Кілька місяців тому стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилка (Вєрки Сердючки)

Тоді ця новина сколихнула Мережу. Продюсер 47-річного Данилка Юрій Нікітін заявив у програмі «Зірковий шлях», що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися деякі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, зірка страждає безсонням. За словами Нікітіна, співак звертався за допомогою, як до наших, так і зарубіжних медиків.

У новому випуску програми "Викриття" розсекретили, як саме Андрій Михайлович зараз лікується.

Виявляється, він вже не раз приїжджав до оздоровчого центру "Рута", який входить до складу санаторію "Жовтень" в Конча-Заспі. Тут, як розповів медперсонал, Данилко налагоджує свій режим сну, проходить детокс-процедури і відновлює сили.

І хоч корпуса виглядають "радянськими", зате навколо краса: сосновий ліс, річка та вікові дуби-велетні.

У Данилка навіть є свій улюблений номер - трикімнатний категорії типу "люкс".

"Він завжди зупиняється в 714 номері, це його улюблений", - заявила журналістам робітниця закладу.

Зірка приймає ті ж оздоровчі процедури, що й інші відвідувачі центру. Наприклад, один сеанс гідромасажу тут коштує 120 гривень.

Втім, застати Данилка в санаторії журналістам не вдалося. Зате його виявили у відомому київському гриль-ресторанчику, який, подейкують колись любила Наталія Могилевська.

Андрія Михайловича підловили на автостоянці.

"Як ви себе почуваєте?", - запитали в нього.

"Ось так", - відповів співак, піднявши великий палець руки.

Видно було, що артист поспішає, але від нього не відставали.

"Ви випадком не лікуєтеся зараз в "Руті"?"

"Лікуюся", - зізнався Данилко.

"А що у вас за діагноз, можете сказати?", - прозвучало останнє питання, перш ніж співак сів у свій "Лексус".

"Вік", - пожартував він, посміхнувшись.

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