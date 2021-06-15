Кілька місяців тому стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилка (Вєрки Сердючки)
Тоді ця новина сколихнула Мережу. Продюсер 47-річного Данилка Юрій Нікітін заявив у програмі «Зірковий шлях», що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися деякі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, зірка страждає безсонням. За словами Нікітіна, співак звертався за допомогою, як до наших, так і зарубіжних медиків.
У новому випуску програми "Викриття" розсекретили, як саме Андрій Михайлович зараз лікується.
Виявляється, він вже не раз приїжджав до оздоровчого центру "Рута", який входить до складу санаторію "Жовтень" в Конча-Заспі. Тут, як розповів медперсонал, Данилко налагоджує свій режим сну, проходить детокс-процедури і відновлює сили.
І хоч корпуса виглядають "радянськими", зате навколо краса: сосновий ліс, річка та вікові дуби-велетні.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»
Кароль обзавелася новим кавалером, Балану він в батьки годиться: "Не того любила..."
Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
У Данилка навіть є свій улюблений номер - трикімнатний категорії типу "люкс".
"Він завжди зупиняється в 714 номері, це його улюблений", - заявила журналістам робітниця закладу.
Зірка приймає ті ж оздоровчі процедури, що й інші відвідувачі центру. Наприклад, один сеанс гідромасажу тут коштує 120 гривень.
Втім, застати Данилка в санаторії журналістам не вдалося. Зате його виявили у відомому київському гриль-ресторанчику, який, подейкують колись любила Наталія Могилевська.
Андрія Михайловича підловили на автостоянці.
"Як ви себе почуваєте?", - запитали в нього.
"Ось так", - відповів співак, піднявши великий палець руки.
Видно було, що артист поспішає, але від нього не відставали.
"Ви випадком не лікуєтеся зараз в "Руті"?"
"Лікуюся", - зізнався Данилко.
"А що у вас за діагноз, можете сказати?", - прозвучало останнє питання, перш ніж співак сів у свій "Лексус".
"Вік", - пожартував він, посміхнувшись.
Нагадаємо, що мама Вєрки Сердючки запримітила засмаглого красеня, кадри "полювання": "знову знайшла красивого хлопчика?".
Як повідомляла Politeka, мама Сердючки не стримала емоцій після вручення престижної премії, станцювавши на підлозі: кадри вже в мережі.