Шоумен і актор Юрій Горбунов, чоловік ведучої Каті Осадчої, викликав фурор одним селфі

Як відомо, 50-річний Горбунов і його дружина скоро знову стануть батьками. У Юрія це друга дитина, а у Каті - третя. Горбунов є одним з найбільш впізнаваних артистів в країні, до сьогоднішнього дня він веде шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій «Шалене весілля». Також Юрій грає в театрі й озвучує зарубіжні мультфільми.

У своєму новому пості в Instagram шоумен опублікував яскраве фото, на якому постав разом із акторами Лілією Ребрик і Олексієм Вертинським, передає Politeka.net.

Трійця позувала в гримерці після вистави, втомлені й задоволені.

"І ще один спектакль "Два анекдоти на вечерю" за оповіданням Чехова став історією!! Браво моїм кращим партнерам! # Чехов # вистава # граємо", - підписав кадр Горбунов.

Фото отримало більше тисячі "сердечок", а однією з перших "лайкнула" Осадча.

"Плеяда улюблених акторів🔥 👏", - прокоментував шанувальник Юрія.

Раніше ми розповідали, як Горбунов показав місце своєї нової роботи. За словами шоумена, він почав озвучувати головного персонажа нового голлівудського мультфільму.

"Озвучувати анімаційні фільми це завжди дуже цікаво і весело, хоча і неймовірно складно! Як думаєте, що це буде за мультфільм?", - заінтригував артист.

"Гулівер"; "Підкажіть)"; "Чекаємо 😍 🔥"; "Успіхів😊 "; "Мультики - це здорово! Класно! 👏", - відреагували в Мережі.

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