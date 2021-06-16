Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів, як після перемоги на "Голосі країни" працював касиром
Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин в інтерв'ю YouTube-каналу Kyiv LIVE TV розповів про те, як після перемоги на вокальному шоу влаштувався працювати касиром.
Так, за словами Романа, йому не пощастило, але він не став опускати руки, а дівчина Іванка, якій він нещодавно зробив пропозицію, завжди була поруч. Виявилося, що після перемоги в "Голосі", Сасанчин з коханою переїхали в подаровану на проекті квартиру в Києві, але в цей час почалася пандемія і карантин. Це вплинуло на подальшу долю артиста.
"Вийшло так, що саме мені так не пощастило. Коли закінчився "Голос", в нашій країні почалася пандемія, ввели карантин, все закривалося. Всі замовлення на виступи, корпоративи, весілля, всі ці запрошення скасувалися або перенеслися. Я не хотів сидіти на шиї у батьків, тому пішов працювати в супермаркет касиром", - поділився Роман.
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За його словами, в інших обставинах, він би не пішов на таку роботу, але тоді довелося це зробити. Його кохана Іванка весь цей час була поруч і також працювала касиром разом з ним.
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