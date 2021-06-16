У мережі з'явилося відео поцілунку Олега Винника і Таюне прямо на сцені після її виступу

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист-серцеїд Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, в спробах уберегти близьких від зайвої уваги. Однак, фанати виконавця вже давно з'ясували, що "повелитель вовчиць" одружений, більш того, деякі впевнені, що у нього мають навіть діти. Сам Олег цього ніяк не коментує (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Однак шанувальники приписують йому стосунки з його ж бек-вокалісткою Таїсією Сватко, яка весь час поруч з ним. Таюне вже давно охрестили "таємною дружиною" Винника, і архівне відео, яке нещодавно спливло в мережі, підтверджує чутки про романтичний зв'язок Олега і Таїсії.

У ролику, який з'явився в ютуб-каналі, присвяченому Таюне, видно, що співачка виступає на сцені і чуттєво виконує українську пісню. Під кінець виступу з-за лаштунків на сцену виходить Винник і цілує її в губи.

У коментарях зазначили, що це старе відео, які вже давно було видалено з мережі. Однак, одна з фанаток Олега Винника зберегла його на телефоні і тепер вирішила знову виставити в мережі. "Голос як дзвіночок, дуже мило. Таюне така красуня", "Вона шикарна абсолютно", "Вау. Як красиво. Поцілувалися", "Красива пара!", "Красива пара. Щастя і здоров'я вам", "Обожнюю Олега Винника", "Який голос! Обожнюю! Це не Кароль", "Браво", - пишуть користувачі в коментарях до відео.

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