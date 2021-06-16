У мережі з'явилися кумедне архівне фото Дана Балана в незвичайному іміджі

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували кумедне архівне фото Дана з другом, на якому молдавського мачо просто не впізнати – у нього довге кучеряве волосся.

На знімку Балан зображений з товаришем в цікавій локації десь на вулиці. Перед камерою майбутній знаменитий Виконавець з'явився в довгій смугастій кофті і з пишними довгими кучерями, а на обличчі незмінна грайлива посмішка.

У підписі до публікації написали: "А хто тут y нас такий довговолосенький?". Користувачі тут же почали обговорювати архівне фото Дана Балана, багато відзначили, що його просто не впізнати тут. "Вау, перший раз бачу Дана таким", "Прикольно, цікавий", "Схожий на мене в молодості", "А з роками він все гарнішає і гарнішає", "Це Дан? Ух, не впізнала", "Цікаво, скільки йому тут років? Видно, що зовсім молодий. Тут він більше схожий на себе сьогоднішнього, якщо не брати до уваги зачіску", "Зараз зачіска краще, тільки треба коротший", - пишуть фанати.

Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"

А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.