Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила відповісти на питання, що цікавлять

Зірка вже давно будує стосунки з Олександром Еллертом, якого вона вибрала на проекті, передає Politeka.net. Пара стала дуже популярною, тому багатьох цікавлять факти з їх особистого життя.

До слова, на сторінках Мішиної і Еллерта додалася кількість підписників в Instagram, з якими обидва регулярно спілкуються.

Так, в нових сторіс актриса розповіла деяку інформацію про себе. Відомо, що у артистки були стосунки з чоловіком, від якого у неї народився син, Платон. Артистка розповіла, що під час вагітності набрала 30 кілограмів.

Зірка засвітила свій вагітний животик на архівному фото. Красуня позувала в обтягуючому одязі, що підкреслює її цікаве положення.

Також, зірка показала кільце на безіменному пальці.

"Ви хотіли з Сашею виростити штучний камінь. Як просувається затія?",- поцікавився один з користувачів мережі.

"Ось так", - відповіла Ксенія, показавши колечко на пальці.

Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт почали будувати відносини завдяки відомому проєкту.

Цікаво, що Еллерт був одним з явних фаворитів Мішиної протягом усього шоу. Відносини пари розвивалися повільно, але настільки ніжно і трепетно, що саме Саша удостоївся першого поцілунку на проєкті. Героїня не раз зізнавалася, що відчуває до учасника особливі емоції і неймовірний потяг.