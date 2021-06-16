Ірина Білик взяла гроші в борг купила розкішний особняк в елітному котеджному містечку під Києвом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірини Білик, яка нещодавно оголосила про розлучення з російським чоловіком-режисером Асланом Ахмадовим, купила розкішний особняк під Києвом. Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на сюжет програми "Викриття". Журналісти зняли на дрон з висоти, як виглядає елітне житло зірки і показали не тільки будинок, але і територію навколо (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виявилося, що ціни на нерухомість в котеджному містечку села Березівка за 15 кілометрів від Києва стартують від 7 мільйонів гривень. Повідомляється, що в Ірини не вистачило своїх заощаджень на покупку особняка, так що їй довелося брати в борг. В одному з інтерв'ю Білик зізналася, що частину суми взяла в кредит, а ще частину позичила у свого друга Андрія Данилка.

Зірці вдалося купити не тільки будинок, але і велику ділянку. "У дворі Білик є зелені галявини, декоративні берізки і лаундж-зона на свіжому повітрі", - йдеться в сюжеті. А ось сусідами відомої співачки стали шансоньє Гарік Кричевський, художниця Євгенія Гапчинська та народний депутат Михайло Радуцький.

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