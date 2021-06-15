Дружина коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, стала свідком цікавої сцени

Так, дружина Кошового, колишня танцівниця, а нині дизайнер і засновниця бренду одягу, прийшла подивитися на концерт "Жіночого кварталу" і в якийсь момент опинилася за лаштунками. Ксенія зняла, що діється у артистів, виклавши кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, в гримерку увірвалася одна з артисток Ірина Гатун, в довгій сукні з дуже глибоким декольте та кучерявій перуці рудуватого відтінку. Вона була чимось дико незадоволена. Слідом за Іриною в гримерку вбігли гумористи Юрій Ткач і Євген Кошовий.

"Вийшла, дивлюся на балкон - на балкон працюємо! - нікого немає, хлопці... Прикро, номер згорів! Все...", - вигукнула Гатун, "здираючи" з себе босоніжки на високих підборах.

Обурюючись, артистка не помітила конфуз, в який потрапила через своє відверте вбрання.

"Випало, випало..., - спробував натякнути їй Ткач, вказуючи на зону декольте. А коли Ірина безцеремонно почала поправляти (роблячи, мабуть, ще гірше), той вигукнув: "Ні-ні-ні, господи!.."

До цього ми розповідали, що дружина Кошового похвалилася в соцмережі шестирічною красунею-донькою Серафимою, яка з'являється на публіці набагато рідше, ніж їх 13-річна старша дочка Варвара. Дівчинка сиділа на гойдалці у світлому костюмчику і білих кросівках. Її волосся було зібране в хвостики й злегка розпатлане вітром. Раніше Євген зізнавався в інтерв'ю, що Серафима мріє стати співачкою і вже займається музикою.

Нагадаємо, Дружина довела Кошового з " Квартал 95 "до крику своєю витівкою, не для людей зі слабкими нервами:" Ну що, друзі...".

Як повідомляла Politeka, Скромниця-дружина Кошового з " Квартал 95 "розкріпачилася під пальмою, скинувши ліфчик:" мрію...".

Також Politeka писала, Дружина Кошового з " Кварталу 95 "вразила кадрами з доньками, 13-річна Варя затьмарила всіх:"неймовірні красуні".