Колишня дружина українського співака Віктора Павліка, Лора Созаєва, розповіла, за кого не слід виходити заміж
Українська танцівниця Лора Созаєва розлучилася з Віктором Павликом після 25 років стосунків, пише Politeka.net.
У своєму Фейсбук жінка неодноразово відповідала на питання про розставання. Зокрема, не так давно артистка розповіла, що дізналася про коханку чоловіка і тоді у неї настав непростий період.
Цього разу танцівниця опублікувала пост, в якому висловилася на хворобливу тему, за кого не слід виходити заміж.
"Раптом кому стане в нагоді! Чоловік, за якого не слід виходити заміж, в рекомендаціях 1930 року. У цій емігрантській книжці, виданій в Женеві в 1930 році, професором Герлінгом зібрані рекомендації для жінок, які засновані на новітніх в ті часи відкриттях", - написала Созаєва.
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У списку налічується 19 пунктів, особливо жінка виділила - 11-й.
"Який не хоче знати, що дружина повинна бути радісна і щаслива, адже її настрій і здоров'я є основа благополуччя в сімейному житті", - йдеться в ньому.
"Дуже сучасно і актуально зараз, і виходити заміж виходить і нема за кого...", "Чоловік потрібен, хоча б, для того, щоб дружина відчувала себе щасливою, коли його немає вдома", "так і знала що буду без чоловіка", - прокоментували користувачі Мережі.
Примітно, що після розміщення цього поста стало відомо - Віктор Павлік став батьком вчетверте. Молода дружина, Катерина Репяхова, артиста розмістила фото малюка.
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