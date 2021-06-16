Колишня дружина українського співака Віктора Павліка, Лора Созаєва, розповіла, за кого не слід виходити заміж

Українська танцівниця Лора Созаєва розлучилася з Віктором Павликом після 25 років стосунків, пише Politeka.net.

У своєму Фейсбук жінка неодноразово відповідала на питання про розставання. Зокрема, не так давно артистка розповіла, що дізналася про коханку чоловіка і тоді у неї настав непростий період.

Цього разу танцівниця опублікувала пост, в якому висловилася на хворобливу тему, за кого не слід виходити заміж.

"Раптом кому стане в нагоді! Чоловік, за якого не слід виходити заміж, в рекомендаціях 1930 року. У цій емігрантській книжці, виданій в Женеві в 1930 році, професором Герлінгом зібрані рекомендації для жінок, які засновані на новітніх в ті часи відкриттях", - написала Созаєва.

У списку налічується 19 пунктів, особливо жінка виділила - 11-й.

"Який не хоче знати, що дружина повинна бути радісна і щаслива, адже її настрій і здоров'я є основа благополуччя в сімейному житті", - йдеться в ньому.

"Дуже сучасно і актуально зараз, і виходити заміж виходить і нема за кого...", "Чоловік потрібен, хоча б, для того, щоб дружина відчувала себе щасливою, коли його немає вдома", "так і знала що буду без чоловіка", - прокоментували користувачі Мережі.

Примітно, що після розміщення цього поста стало відомо - Віктор Павлік став батьком вчетверте. Молода дружина, Катерина Репяхова, артиста розмістила фото малюка.

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