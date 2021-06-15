Актриса Ксенія Мішина, яка гуляє на весіллі у подруги, раптово зрозуміла, про що мріє

Так, 31-річна зірка "Холостячки", будучи свідком на торжестві, опинилася в заміському ресторані, в якому рік тому знімали перший ефір проєкту - її знайомство з усіма учасниками. На дівчину нахлинули радісні спогади. Відповідні кадри Ксенія опублікувала в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Знаєте, де я? Останній раз я тут була на першій вечірці "Холостячки"... Такі спогади, прям взагалі...", - не стримала емоцій Мішина.

Озирнувшись, зірка виявила ще один приємний сюрприз.

"Нещодавно мені поставили запитання: "Ксенія, про що Ви мрієте?" Я задумалася і зрозуміла, що у мене дуже багато мрій, і не відповіла. А сьогодні хочу вам показати одну з них, вона, правда, матеріального характеру...", - заінтригувала зірка, "прицілившись" камерою на затишний двоповерховий котедж з власним причалом, що знаходився на іншому березі річки.

"Такий прекрасний будиночок. З одного боку, щоб була водичка, а з іншого - ліс. І я там буду постійно сидіти медитувати", - повідомила вона, показавши будинок своєї мрії.

До цього ми розповідали, як Мішина показала, де жила в Києві ще до слави. Як відомо, їй довелося деякий час помитарствувати по арендованих оселях з жахливими умовами.

"Ось, ця хатинка на курячих ніжках, де жила Ксенія Мішина... Нас тут жило чоловік шість, було дуже холодно, будинок взагалі без опалення", - ділилася вона в програмі "Українські сенсації".

На кадрах показали двоповерховий будиночок, обтягнутий клейонкою і з забитими вікнами - на вигляд ніби недобудований.

Нагадаємо, Ксенія Мішина посміялася над провальною спробою Еллерта оновити гардероб: "що за краб?".

Як повідомляла Politeka, Мішина, показавши свій білосніжний " Jaguar "і сина, розкрила правду про відносини з Еллертом:"у нього немає вибору".

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