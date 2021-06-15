Колишня вокалістка групи "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва зачепила публіку за живе

Як відомо, в квітні у 42-річної Альбіни та її 55-річного чоловіка з'явилася на світ дочка, яку назвали Агатою. Новоспечені батьки частенько радують шанувальників, показуючи сімейну ідилію в соцмережі.

Іноді вони жартома скаржаться на безсонні ночі, позуючи на тлі сорочок та повзунків, що сохнуть, з чорними колами під очима.

Для свого нового поста в Instagram Джанабаєва вирішила причепуритися. Зірка опублікувала фото, на якому постала в довгій чорній сукні в дрібну рожеву квіточку, передає Politeka.net. Ніжний макіяж з укладкою доповнили її стильний лук.

У підписі Альбіна зізналася, що для неї щастя.

"Поки навколо нас багато нестабільного, намагайтеся знайти те, що робить вас просто щасливими! Я ... щаслива бути мамою🥰 а в чому щасливі ви? P. S. 37 коментарю з відповіддю відправлю презент", - поділилася співачка.

Користувачі кинулися коментувати:

"Я теж щаслива бути мамою доньок трійнят ❤️ для мене моє щастя - це моя сім'я🤗"

"Така чудова😍"

"Боже! Яка гарненька! 😍 навіть не скажеш що Мама 3 дітей! Так тримати, красуня! 😍"

"Красива мама❤️"

"Яка ви мила на фото👏❤️"

Раніше ми розповідали, Джанабаєва показала, якою була до слави та заміжжя. У зірки поцікавилися в "сторіз", ким вона хотіла стати в дитинстві. Альбіна відшукала в особистому архіві чорно-біле фото, на якому постала ще зовсім маленькою дівчинкою.

"Ох... Хотіла бути співачкою, актрисою, лікарем, ветеринаром... Балериною, а ще принцесою і феєю".

Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів вирішила показати, якою була до слави і шлюбу з Меладзе: "Ох...".

Також Politeka писала, що Джанабаєва і Меладзе знайшли спосіб приховати втомлений вигляд після безсонних ночей: кадри "солодкої парочки".