Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019" вийшла на подіум з сином
Спортсменка завоювала безліч нагород на чемпіонатах світу та Європи, повідомляє Politeka.net. Ще більшу популярність їй допомогла заробити участь в шоу "Танці з зірками-2019".
Зараз зірка займається розвитком свого блогу, а також бере участь у різних заходах. На одному з таких гімнастка з'явилася разом з сином, Романом, якого вона народила від олігарха Олександра Онищенка.
"Мій син Рома взяв участь у показі Ukrainian Fashion Kids 🤍, де представили неймовірну колекцію від брендів Андре Тан і Yes. Це був перший показ у житті Роми. Я дуже хвилювалася, але в той же час відчувала приємний трепет", - зізналася Анна в пості.
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Зірка нагадала, що її синові всього три роки, але в підсумку у нього все вийшло ідеально.
"Я вважаю, що всі дитячі заходи випромінюють радість і позитив. Тому, коли Андре Тан запросив мене взяти участь, довго не думала. Довелося пожертвувати денним сном Роми, але зате він запам'ятає позитивні емоції на все життя", - поділилася Різатдінова.
Хоча дитина трохи вередувала, адже через вік йому складно всидіти на місці, все-таки Анна їм пишається.
"Тримався він молодцем. Пишаюся своїм Ромочкою! Впевнена, що попереду його чекає ще багато крутих проектів", - написала гімнастка.
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