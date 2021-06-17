Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів, як себе почуває себе його мама

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин в інтерв'ю YouTube-каналу Kyiv LIVE TV розповів про те, як подарував мамі пісню, яка з часом повернула її до життя.

Так, за словами Романа, коли мама лежала в лікарні, його до неї не пускали, він міг тільки носити передачки. Перед днем народження юний артист вирішив подарувати мамі пісню, щоб трохи її підбадьорити в лікарні. Слова композиції він написав сам, з музикою допомогли друзі і в підсумку вийшла гарна пісня, присвячена мамі.

"Це такий момент, кожен раз, коли згадую, хочеться плакати. Ми, коли привозили передачу, там їжа і ліки, я медсестрі скинув на телефон цю пісню, щоб вона її включила мамі. Тому що мене туди не пускали. Мама потім дзвонить, просто плаче в трубку і дякує. Сказали потім лікарі і медсестри, які поруч з нею були, що вона кожен день просила включити мою пісню", - поділився Сасанчин.

Відзначимо, що деякий час тому Роман звернувся до українців в соцмережах з проханням про допомогу - грошей на лікування важко хворої мами катастрофічно не вистачало. Тепер же артист розповів, що люди йому здорово допомогли, і при кожній нагоді він дякує всім за підтримку і грошову допомогу.

Також хлопець розповів, що зараз його мама вдома, вона потроху приходить до тями після лікарні і лікування. Коронавірус дав ускладнення і жінці ще належить лікування, але любов сина і його пісня допомогла їй повернутися до життя.

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