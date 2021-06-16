Легендарна російська співачка Алла Пугачова з'явилася разом з чоловіком Максимом Галкіним

Як пише Politeka.net, 72-річна Алла Пугачова продовжує радувати публіку, незважаючи на солідний вік. Ще в 2011 році зірка вийшла заміж за Максима Галкіна, а зараз пара виховує діточок - Єлизавету і Гаррі. Не забувають Максим і Алла про соціальні мережі, в яких діляться кадрами зі звичайного життя.

На новому селфі, яке опублікував Галкін, парочка сиділа в автомобілі. Алла посміхалася, поки Максим робив фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

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"Пугачова молодше Галкіна виглядає", "ніяких скандалів на показуху, стільки років разом, чудові, виховані дітки, завжди приємно дивитися", "Макс, ти великий молодець, справжній чоловік, посадив дерево, побудував будинок і зробив дітей. Бережи Аллу", " Ого.Алла Борисівна виглядає молодше Галкіна", " принадність. Дай бог здоров'я і щастя всій Вашій родині".

Повідомлялося, що примадонна Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новому фото з маленькою донькою.

На фотографії Алла Борисівна позує сидячи на стільчику і тримаючи на руках маленьку Лізу. Перед камерою артистка з'явилася в простій чорній сукні з білосніжним коміром. Її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

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