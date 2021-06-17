Олексій Потапенко, який нещодавно відзначив 40-річчя, показав, чим балує його дружина після концертів

Популярний артист вирішив показати, як проводить час вранці з банним рушником на плечі. Повернувшись з концертів та інтерв'ю, артист на кухні хвалився щасливим відпочинком, яким насолодився завдяки дружині – Насті Каменських.

"Що значить хороша дружина? Поїхав на концерти, приїхав... будь ласка, спасибі» - помічає Потап, показуючи їжу, яку приготувала Настя. На столі Потап залишив страви, якими і похвалився перед публікою.

Зазначимо, у своєму Instagram сама Настя розповіла про те, чи любить готувати вдома:

"Приготування страв для мене-це теж творчість, в якому можна експериментувати і придумувати щось нове. Думаю, одна з моїх суперздатностей-робити з простих продуктів дуже смачні страви", - говорила раніше зірка.

Раніше в інтерв'ю Каті Осадчій Потап розповів, що йому подарували на свято. За словами артиста, деякі подарунки він би сам собі не купив, але не тому що не може дозволити, а тому що він не марнотрат.

Виявилося, у свій день народження Олексій отримав у подарунок дві пари діамантових сережок. Його дружина Настя Каменських піднесла йому сережки з білими діамантами, а хтось із друзів подарував ще одну пару з чорними діамантами.

Нагадавши, Потап при синові розговорився про" дуже цікаві "стосунки з Дорофєєвою:"Надя – ракета".

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