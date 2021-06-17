Відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів співом на весіллі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій приписують тривалий роман з молдавським артистом Даном Баланом, часто радує фанатів яскравими фото і Відео зі свого життя в соцмережі Instagram. А нещодавно у фан-акаунті, присвяченому зірці, з'явилося незвичайне відео, на якому артистка виступає на чиємусь весіллі і співає наживо.

Як видно, для виступу Тіна вибрала незвичайне темне плаття цікавого фасону і середньої довжини, яке підкреслило її витончену фігуру. Свій образ вона доповнила чорними рукавичками до ліктів. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж. Судячи з відео співає Кароль наживо, за її спиною видно музикантів. У момент, коли було знято відео, артистка виконувала свою пісню "Сдаться ты всегда успеешь".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео з виступу зірки: "Наша дівчинка рідна, наша гордість, любимо безмежно", "Просто розумниця. Таке вбрання тебе молодить", "Де Тіна співає?", "Співає, схоже, десь на заході. Весілля?", "Це де?", "Як чудово співає і рухається моя Тиночка! Вона просто принадність! Обожнюю, захоплююся і люблю!", "Шкода, що доводиться працювати на корпоративах, а не на концертах в турах", "Шикарна Тіночка!", "Найкрасивіший голос на світі!", "Вживу співати не вміє, слів взагалі не розібрати".

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