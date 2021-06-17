Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", згадала своїй роботі на проекті

Олена веде закритий спосіб життя і тримається подалі від уваги шанувальників, уникаючи різних пліток. Зараз артистка багато часу приділяє власним проектам, особистому життю, піклується про дітей, але не відмовляється від інтерв'ю.

Багато що з відповідей зірки цитують на фан-акаунтах Олени, супроводжуючи пости різними кадрами і захоплюючись її красою і мудрістю. Однією з таких цитат стало звернення про жіночу конкуренцію і підтримку в професії.

"У студії" Квартал 95 " конкуренції серед жінок немає, хоча їх багато в команді. Ми за багато років звикли один до одного. Тому що робимо одну спільну справу: ми — на сцені, а вони, та частина величезного айсберга, яку не видно, але вона важлива, - за лаштунками.

У" жіночому кварталі " не було конкуренції, у всякому разі я її не помічала. Я бачила, що кожна переживала, скільки буде у неї ролей, як вона проявиться. Я дівчат дуже люблю, вони круті і талановиті. І взагалі, в "жіночому кварталі" божевільна енергетика і особлива Електрика. Мені здається, це відчувають глядачі.

Зараз я стала частиною команди нового шоу. Я хвилююся, тому що немає досвіду роботи в прямому ефірі. Але атмосфера, яку я встигла відчути, мені вже подобається» - ділилася думками зірка.

Як відомо, Кравець стала популярною актрисою завдяки проектам"Квартал 95". Зірка не так давно покинула "Жіночий квартал", а після цього оголосила, що буде ведучою в шоу з прямим ефіром"твій день".

На одній з фан-сторінок в Instagram також цитують її нове інтерв'ю.

"Я б хотіла бачити українське телебачення більш гнучким і відкритим до нового.Мені б хотілося, щоб українське телебачення створювалося і працювало для різного глядача, враховувало різноманіття смаків і розвивалося, пропонувало нові точки зору і формати, виховувало естетично і культурно. Сьогодні ситуація така: глядач, який не дивиться телевізор, є споживачем іншого контенту - і за якістю, і за змістом, і за формою — в Інтернеті", - пише автор поста.

Нагадавши, Кравець з "Квартал 95" розсекретила свою нову роботу, поділившись враженнями

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