Популярна співачка Настя Каменських повеселила фанатів зізнанням на інтерв'ю у Слави Дьоміна

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відверто розповіла про наслідки коронавірусу, часто радує своїх фанатів яскравими фото і відео на сторінці в Instagram. Нещодавно зірка побувала на інтерв'ю у відомого радіоведучого слави Дьоміна і, схоже, він застав співачку зненацька.

У своїх Instagram-сторіс ведучий виклав кумедний відеофрагмент з питанням Насті Каменських, чому вона розгубилася. Однак, досить швидко зібралася і відповіла. У сторіс видно, що хтось із фанатів запитав у Дьоміна, чи буде випуск з Настею, і він відповів, що буде, виклавши цей короткий фрагмент.

Питання, яке спровокувало Каменських на крик і майже істерику звучало так: "коли останній раз наїдалася на ніч?". Співачка розгубилася і навіть почала кричати, намагаючись згадати. "Ааааа, не пам'ятаю! Гаразд, давай так, давай так. Десь пів року тому? Так! Коли були новорічні свята!",- зібравшись з думками відповіла Настя.

Схоже інтерв'ю Каменських у Дьоміна вийшло вельми цікавим і веселим. З сторіс можна припустити, що глядачі його побачать вже зовсім скоро – 17 або 18 червня.

Відзначимо, що недавно заради свого нового реаліті-шоу Каменських показала, як виглядала до схуднення. Співачка вже чотири роки працює над своєю фігурою в спортзалі. До цього вона важила 80 кілограмів, але за перші три роки тренувань скинула 20 кілограмів.

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