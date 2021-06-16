Учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко потрапив у небезпечну ситуацію
Фіналіст шоу" Холостячка " і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. І хоча шоу не допомогло йому влаштувати особисте життя, але зате підштовхнуло до реалізації іншої мрії.
Так, саме на проекті він почав займатися дрифтом, і продовжує зараз.
Під час чергового тренування сталася НП. Про це Тригубенко розповів на своїй сторінці в Інстраграм, повідомляє Politeka.net,
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«На виході з повороту лопнуло колесо. Такий був вибух, що аж бампер з кріплення злетів», - розповів Тригубенко, і показав пошкоджене авто.
Але це не зупинило азартного водія, і тренування продовжилося.
Тригубенко також розповів, що налаштований щодо небезпечного хобі серйозно. Поки вирішив пройти повний курс з дріфту, і якщо буде виходити, то наступна мета – участь у змаганнях.
"Але, я також прекрасно розумію, наскільки це дорогий вид спорту, так що без спонсорів не обійтися. Загалом, буду з вами ділитися, мрії повинні збуватися", - підсумував Олексій.
Нагадаємо, відкинутий Мішиною Тригубенко розповів про тривожний інцидент: "дуже сильно лаялася".
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