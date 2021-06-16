Дружина судді "Голосу країни" Дмитра Монатіка Ірина показала себе на відпочинку в Греції
Як пише Politeka.net, Монатік не тільки успішний український артист, а й продюсер, а також глава щасливого сімейства, адже одружений на прекрасній Ірині і разом з нею виховує двох хлопчиків. Як і Дмитро, дружина веде активно соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото Ірина здалася в коротких шортиках і блузі, а на талії можна побачити бананку. Красуня стояла біля дерева, демонструючи засмаглі ніжки. Як можна зрозуміти по геолокації, дівчина вирушила відпочивати в Грецію.
"Будь ласка, з видом на море", - написала Ірина.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарно", "Неймовірно", "Вау", "Красива", "Вогонь".
Повідомлялося, що дружина співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева порадувала публіку сонячним фото з відпочинку в Греції.
Так, дружина Монатіка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зроблений в Афінах. Засмагла дівчина позувала на узбережжі, сівши на один з архітектурних елементів декору. Вітер грав у її волоссі, а на обличчі - промениста посмішка.
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