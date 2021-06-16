Дружина судді "Голосу країни" Дмитра Монатіка Ірина показала себе на відпочинку в Греції

Як пише Politeka.net, Монатік не тільки успішний український артист, а й продюсер, а також глава щасливого сімейства, адже одружений на прекрасній Ірині і разом з нею виховує двох хлопчиків. Як і Дмитро, дружина веде активно соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото Ірина здалася в коротких шортиках і блузі, а на талії можна побачити бананку. Красуня стояла біля дерева, демонструючи засмаглі ніжки. Як можна зрозуміти по геолокації, дівчина вирушила відпочивати в Грецію.

"Будь ласка, з видом на море", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарно", "Неймовірно", "Вау", "Красива", "Вогонь".

Повідомлялося, що дружина співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева порадувала публіку сонячним фото з відпочинку в Греції.

Так, дружина Монатіка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зроблений в Афінах. Засмагла дівчина позувала на узбережжі, сівши на один з архітектурних елементів декору. Вітер грав у її волоссі, а на обличчі - промениста посмішка.

Нагадаємо, дружина Монатіка у вузькій сукні заінтригувала кадрами з Греції

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