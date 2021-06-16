27-річній дружині співака Віктора Павлика Катерині Репяховій, яка вчора народила первістка, раптово стало погано

Репяхова народила дитину 15 травня о 2.40 в одному з приватних столичних пологових будинків. Хлопчик з'явився з вагою 3.4 кг і зростом 53см. його назвали Михайлом. Дружина артиста активно ділилася з фоловерами подробицями і показувала кадри з пологового будинку.

Вранці 16 травня радісна дівчина записала короткий сторіс. На якому посміхалася і повідомила, що до п'ятої години ранку майже не спала.

"Хлопчики мої зараз сплять. Щаслива", - повідомила вона.

Але потім її стан різко погіршився. На наступному сторіс Катя вже лежала під крапельницею.

"Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок", - написала вона.

Раніше Репяхова вже поділилася першою фотографією малюка.

"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", - написала Катя на своїй сторінці в Instagram.

Також дівчина показала, як виглядає після пологів.

Крім того, Катя похвалилася подарунком, який отримала від чоловіка в подяку за народження дитини.

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