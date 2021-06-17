Актор фільм "Скажене весілля" Олександр Кобзар відверто розповів про розлучення з дружиною та колегою вірою Кобзар

Як повідомляє Politeka.net, зірки фільму "Скажене весілля" Олександр і Віра Кобзар нещодавно оголосили про розірвання шлюбу. Пара була сім'єю не тільки в житті, але і на екрані, у них підростають двоє дітей. В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" Олександр розкрив подробиці розлучення з дружиною і натякнув на нове кохання.

За словами артиста, розлучення - це завжди важко, але його дружині вірі було складніше. "Потрібно залишатися людьми. І я думаю, що Вірі було складніше. Розлучення - це дуже складний акт", - зазначив Кобзар.

Також актор розповів, що у них не було проблем з розділом майна і прав на дітей. Він зазначив, що скоро буде проводити з дітьми багато часу, так як його колишня дружина-актриса буде зайнята на зйомках. І в цілому запевнив, що відносини з дітьми у нього відмінні, вони спілкуються.

Тим часом на питання телеведучої, чи є в актора вже нова дівчина або Дружина, той відповів: "Ні, не дружина. Ще не дружина".

У коментарях до відео користувачі почали висловлювати свою думку про слова актора: "Класика жанру: старий знайшов собі молоду", "Вони розлучилися?", "Схожий на актора Кайдановського", "Чому Осадча говорить Кобзарь?", "А хто це?", "Бачу вперше".

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